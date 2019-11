An Taghadh Coitcheann

Chuir na Tòraidhean gearan oifigeil gu riaghladair a' chraolaidh an dèidh do Sheanal 4 ìomhaighean deighe a chur an àite Bhoris Johnson agus ceannard Phàrtaidh Bhrexit Nigel Farage a dhiùlt pàirt a ghabhail ann an deasbad an-raoir air Atharrachadh na Gnàth-Aimsire. Agus chuir Seanal 4 dìon air a' cho-dhùnadh gun cead a thoirt do Mhìcheal Gove àite Mhgr Johnson a ghabhail. Thuirt an craoladair gur e deasbad a bh' ann do cheannardan pàrtaidh.

Dh'fhoillsich na Libearalaich Dheamocratach an Alba am manifesto le beachd gun cruthaicheadh stad air Brexit airgead airson a chosg air na rudan as fheumaiche an Alba, agus dh'iarr an ceannard, Willie Rennie, an tuilleadh taice do chùram slàinte-inntinn.

NPower

Tha a' chompanaidh chumhachd NPower ag atharrachadh dreach a' ghnìomhachais aca ann am Breatainn, agus tha dragh air na h-aonaidhean gun tèid cho mòr ri 4,500 cosnadh a chall. Tha NPower ag ràdh gum feum iad a bhith nas prothaidiche mu choinneimh farpais chruaidh bho chompanaidhean eile ann am margaidh Bhreatainn.

Aillse

Tha cha mhòr 250,000 duine an Alba le dearbhadh gu bheil aillse orra. Tha Buidheann Taice Aillse Mhic a' Mhaoilein ag ràdh gun deach an àireamh sin suas mu 15% air a' cheithir bliadhna mu dheireadh, agus gur ann a' sìor èirigh a bhios i. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil barrachd luchd-obrach anns an NHS na bh' ann riamh roimhe, agus gun dèan iad adhartas gus am bi luchd-obrach ceart anns an àite cheart nuair a tha feum orra.

Aois na h-Eucorra

Thàinig lagh ùr gu bith an Alba a' togail aois uallach na h-eucorra bho ochd bliadhna gu dusan bliadhna. Tha feadhainn ag ràdh nach eil sin fhèin gu leòr, agus gum feum an aois èirigh gu 14 bliadhna no 16 bliadhna. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun toir iad sùil air an stairsich sin a-rithist an taobh a-staigh trì bliadhna.

Bàtaichean-aiseig

Bidh Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh soilleireachaidh bho Riaghaltas na h-Alba air cuin a bhios an dà bhàt-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn deiseil. Tha dàil mhòr air na bàtaichean sin aig Gàrradh MhicFhearghais air Chluaidh, agus ged a bha dùil ri fios on Riaghaltas anns an Dàmhair, cha tàinig sin.