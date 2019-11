Tha e coltach gu bheil mì-thoileachas mòr ann mu shiostam paraidh an Òbain.

Chuirear siostam ùr an sàs an-uiridh agus bha an uimhir de ghearrainnean ann 's gun do chuir comhairle choimhearsnachd a' bhaile rannsachadh air dòigh air an eadar-lìon.

A rèir na buidhne thuirt 83% a fhreagair gu robh iad na aghaidh.