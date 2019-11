Mì-thoileachas mu phlana airson thacsaidhean

Tha Co-chaidreachas Tacsaidh Inbhir Nis ag ràdh gu bheil Comhairle na Gàidhealtachd a' cur dhaoine ann an cunnart le bhith a' dùnadh raon tacsaidh Cheum a' Chaisteil.

Tha a' bhuidheann feargach nach fhaod iad an t-àite a chleachdadh tuilleadh an dèidh 6mh là den Fhaoilleach, 's iad ag ràdh gun cuireadh sin daoine a dh'iarradh tacsaidh a dh'ionnsaigh an raoin air Sràid na h-Acadamaidh.

Tha iad cuideachd a' gearan air àrdachadh anns na taraifean aca, a dheadh a chur an sàs air feadh na Gàidhealtachd.

Sgrìobh a' bhuidheann chun Ombudsman 's iad an dòchas gun tèid an raon air Ceum a' Chaisteil fhosgladh às ùr.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach deach taraif deireannach aontachadh, agus nach fhaigh Comataidh a' Cheadachaidh beachdan nan riochdairean chun na Dùbhlachd.