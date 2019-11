Cosgaisean lìbhrigidh aig tuath "ro àrd"

Image copyright Getty Images

Tha mòran air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan fhathast a' pàigheadh fada cus ann an cosgaisean lìbhrigidh airson stuthan a cheannaicheas iad air-loidhne, a rèir àireamhan ùra.

Sheall an rannsachadh a rinn Ionad Fiosrachaidh na Pàrlamaid Albannaich gu bheil na milleanan mòra gan cosg air a leithid air feadh na sgìre.

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Albannach Ridseard Lochhead gu bheil an t-àm ann gun tèid Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an sàs anns a' chùis.

Tha an rannsachadh ag ràdh gu bheil na cosgaisean lìbhrigidh an ceann a tuath na h-Alba am measg an fheadhainn as àirde anns an Rìoghachd Aonaichte.

Air-loidhne

Ann an Inbhir Nis agus Inbhir Narann phàigh daoine £7,239,000 am bliadhna airson stuth a cheannaich iad air-loidhne.

Anns an Eilean Sgitheanach, Loch Abar agus Bàideanach, bha an t-suim aig còrr air £6,250,000.

Chaidh na cosgaisean lìbhrigidh airson Cataibh is Gallaibh a thomhas aig cha mhòr £5m, le muinntir Earra-Ghàidheal a' pàigheadh beagan is £3m.

Tha àireamh nan Eilean Siar a' seasamh aig £1,518,00.