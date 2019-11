A thuilleadh air Brexit, tha cuspairean ionadail a bheir buaidh air a' bhòt anns gach sgìre.

A-nochd tha Alasdair MacLeòid ag aithris air na tha a' dèanamh dragh do luchd-bhòtaidh ann an Ros, an t-Eilean Sgitheanach 's Loch Abar is a' faighneachd am faodadh pàrtaidh eile a' chùis a dhèanamh air an tagraiche Nàiseantach, Iain Blackford, an sin is buille a thoirt dhan SNP?