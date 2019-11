Manifesto an SNP ga fhoillseachadh

Dh'fhoillsich Nicola Sturgeon manifesto Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Glaschu Diciadain air thoiseach air an taghadh coitcheann.

A' bruidhinn aig an tachartas, thuirt am Prìomh Mhinistear gun cuireadh mor-chuid dhan SNP ann an seataichean Albannach "teachdaireachd shoilleir" gum feumadh dàrna referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba a bhith air a chumail ann an 2020.

Thuirt i cuideachd gu bheil "ceistean bunaiteach" mu choinneamh na dùthcha mu cò tha iad airson faicinn a' riaghladh.

Tha Boris Johnson mar-thà air cantainn gun diùltadh e cead dàrna referendum a chumail.

Tha am manifesto cuideachd a' gealltainn gun deidheadh dàrna bhòt a chumail air Brexit, no gun deidheadh Artaigil 50 a tharraing air ais, mas e sin an aon roghainn seach Brexit gun aonta.

"' S e bhòt airson an SNP, bhòt airson Brexit a sheachnadh," thuirt Nicola Sturgeon.

Sùil air cuid eile a tha sa mhanifesto:

Impidh a chur air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airgead a bharrachd a thoirt dhan NHS an Alba

Iarrtas son cumhachdan poileasaidh dhrugaichean a ghluasad gu Holyrood

Smachd air laghan cosnaidh a ghluasad gu Holyrood

Cur às do shiostam niùclasach trident

Cumhachdan in-imricheas a ghluasad gu Holyrood gus am bi cothrom aig Alba air 'siostam in-imrichd a tha freagarrach do dh'eaconomaidh na dùthcha'

Thuirt Ms Sturgeon gu bheil i deònach coimhead ri "co-bhanntachd adhartach" a stèidheachadh le pàrtaidhean eile às dèidh an taghaidh, mura faigh aon phàrtaidh sam bith mòrchuid.

Chan eil i deònach a thighinn gu aonta leis na Tòraidhean, no dhol ann an co-bhanntachd foirmeil leis na Làbaraich ge-tà.

Choisinn an SNP 35 seataichean san taghadh mu dheireadh ann an 2017, agus b' iad an treas pàrtaidh bu mhotha aig Westminster san dà phàrlamaid mu dheireadh.