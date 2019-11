Ospadal Uibhist is Bharraigh dùinte do luchd-tadhail

Chaidh Ospadal Uibhist is Bharraigh a dhùnadh do luchd-tadhail is noro-bhìoras mu sgaoil ann.

Dh'innis Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu bheil feadhainn ann an uard an ospadail a' fulang le dìobhairt agus leis a' bhuinnich.

Tha iad ag iarraidh air daoine fuireach air falbh bhon uard.

Thuirt iad ann an suidheachaidhean sònraichte gum bu chòir bruidhinn ris an àrd-nùrs.

Mu sgaoil

Tha seirbheisean eile an ospadail a' ruith mar as àbhaist, ach thathas ag iarraidh air daoine a tha gan cleachdadh gun a dhol dhan uard.

Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu bheil noro-bhìoras mu sgaoil sa choimhearsnachd an-dràsta.

Dh'iarr iad air daoine a tha gus tadhal air ospadail no dachaighean-cùraim an làmhan a nighe ro-làimhe is às dèidh làimhe.

Thuirt iad nach bu chòir do dhaoine tadhal idir ma bha comharran an tinneis orra san 48 uairean a thìde mu dheireadh.