Èisteachd mu thuathanas-èisg

Image copyright PA

Thèid èisteachd a chumail mu phlanaichean airson tuathanas-èisg a stèidheachadh far chosta Fhlòdaigearraidh anns an Eilean Sgitheanach.

Bidh an èisteachd ann air an 21mh den Fhaoilleach an ath-bhliadhna.

Mhol oifigearan dealbhachaidh do chomhairlichean cead a thoirt dhan phlana Dimàirt, ach roghnaich iad a dhol gu èisteachd, rud nach bi a' tachairt ro thric.

Beachdan

Gheibh muinntir an àite air am beachdan a chur an cèill an sin.

Fhuair Organic Sea Harvest cead mu thràth airson dà thuathanas-èisg far chosta an eilein, ach tha daoine air barrachd dragh a thogail mun fhear seo is daoine a' fuireach faisg air làimh.

Muinntir Fhlòdaigearraidh

Chaidh litir a-steach chun na Comhairle ris an do chur muinntir Fhlòdaigearraidh gu lèir an ainmean agus chuir buidhnean mar an RSPB agus Buidheann Iasgairean Bhradan an Eilein Sgitheanaich an aghaidh a' phlana.

Bha Comhairle na Gàidhealtachd air diofar cheumannan a mholadh dhan chompanaidh gus feuchainn nach toireadh an tuathanas uiread de bhuaidh air an àrainneachd, ach bha muinntir Fhlòdaigearraidh draghail nach dèanadh sin cus diofair.