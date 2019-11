Cùisean burraidheachd "an urra ris an luchd-gearain fhèin"

Chaidh innse do dh'feadhainn a dh'fhulaing burraidheach aig NHS na Gàidhealtachd gum feum iad fhèin a' chùis-lagha a thogail an aghaidh an ùghdarrais airson airgead-dìolaidh a shireadh.

Aig coinneimh le bòrd an NHS Dimàirt chualas gum bu chòir a dhol tro thribunal cosnaidh.

Ach rinn fear a tha a' bruidhinn às leth an fheadhainn a tha a' gearain air burraidheachd, Brian Devlin, càineadh air a leithid de ro-innleachd.

"Feumaidh sinn luchd-lagha fhastadh - 's e sin a tha am Bòrd air innse dhuinn," thuirt e.

"Ma tha duine a' sireadh airgid-dhìolaidh, feumaidh iad am Bòrd a thoirt gu lagh.

"Gu mì-fhortannach, cha tèid aig a' mhòr-chuid de dhaoine air sin a dhèanamh, agus tha cuideachd gnothaichean laghail timcheall air casg-ùine 's mar sin air adhart, a tha a' cur bacadh air daoine de mo leithid-sa, a th' air a bhith air falbh bhon Bhòrd o chionn mu dheich bliadhna, bho a bhith a' dèanamh sin - agus tha fhios aca air sin.

"'S e suidheachadh suarach anns a bheil am Bòrd air ar cur an-diugh.

"Rud a chaidh a ràdh uair is uair an-diugh a-staigh an sin, 's e "sgeulachdan". "Innsibh dhuinn ur sgeulachdan".

"Chan e ficsean a th' againn. Tha sinn dha-rìribh air burraidheachd fhulang anns a' bhuidhinn a tha seo.

"'S e cùis mhaslaidh a th' ann gu bheil iad a' dèiligeadh san dòigh sin ris na ceudan dhaoine air feadh na Gàidhealtachd a th' air burraidheachd fhulang," thuirt e.

Sgilean is Eòlas

Thuirt Fiona Hogg bho NHS na Gàidhealtachd nach eil an t-ùghdarras air choimeas dèiligeadh ri iarrtasan airgid-dhìolaidh.

"Chan e nach bi airgead-dìolaidh ga thoirt seachad," thuirt i.

"'S e gur ann tro na pròiseasan laghail stèidhichte a gheibhear sin.

"Tha sin cudromach dha-rìribh, bhon mar bhuidhinn san roinn phoblaich, tha e cudromach dha-rìribh gun dèan sinn deagh cho-dhùnaidhean.

"Tha sinn a' tuigsinn gu bheil daoine air fulang ri linn seo, agus gu bheil cùisean aca - ach chan eil na sgilean no an t-eòlas againn airson dèiligeadh ri sin ann an dòigh sam bith eile.

"Agus tha mar thà, tha na h-uimhir de chùisean ris a bheileas a' dèiligeadh, agus mar sin saoilidh sinn gur e sin an dòigh cheart a dhèanamh.

"Tha casg-ùine an lùib thribunalan cosnaidh gu ìre, ach tha cothrom ann an-còmhnaidh dùbhlan a chur mu choinneimh a' chasg-ùine sin.

"'S e cùis a tha sin airson na tribunalan cosnaidh fhèin a bhith a' toirt air adhart.

"Nì sinne cinnteach gun toir sinn ge b' e dè an taic as urrainn do dhaoine, agus bhruidhinn sinn gu mòr mu dheidhinn a' phròiseas slànachaidh againn an-diugh, agus na dòighean eile san toir sinn taic do dhaoine," thuirt i.