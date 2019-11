An Taghadh Coitcheann

Tha na Làbaraich a' dol às àicheadh na thuirt an t-Àrd-Rabbi ann am Breatainn, a tha a' fàgail air Jeremy Corbyn gu bheil e a' leigeil gràin air Iùdhaich air adhart gun smachd anns a' phàrtaidh. Thuirt Ephraim Mirvis ann an artaigil anns an Times gu bheil e den bheachd nach eil Mgr Corbyn fut airson a bhith na Phrìomhaire, agus gu bheil dragh air a' mhòr-chuid de dh'Iùdhaich ann am Breatainn gun soirbhich leis na Làbaraich aig an Taghadh Choitcheann air an ath-mhìos. Tha feadhainn de bhuidhnean Iùdhach ag ràdh ge-tà, gun deach an t-Àrd-Rabbi ro fhada le a bheachdan.

'S e an-diugh an là mu dheireadh airson clàradh airson bhòtadh anns an Taghadh Choitcheann. Tha àireamhan an Riaghaltais ag ràdh gun do chlàr mu 3m duine, 's gu bheil an treas cuid dhiubh sin nas òige na 25.

Amannan Feitheimh

Dh'fhaillich a-rithist air an NHS an Alba tighinn air an targaid airson euslaintich bho mhuigh fhaicinn an taobh a-staigh dusan seachdain. Tha an àireamh euslainteach a fhuair sin - beagan nas lugha na 73% - gann air a' 80% air a bheil Riaghaltas na h-Alba ag amas. Tha bliadhna ann an-dràsta fhèin bho dh'fhoillsich Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, plana mu choinneimh na h-ùine a bhios euslaintich a' feitheamh.

Màili

Thuirt an Fhraing gun do chaill 13 duine de na saighdearan aca am beatha ann an tubaist anns an robh dà heileacoptair ann am Màili. Bha iad an sàs ann an iomairt an aghaidh cheannairceach.

Albàinia

Bha a' chrith-thalmhainn as motha ann an iomadh bliadhna ann an Albàinia. Chaill sianar am beatha, 's chaidh còrr is 300 duine a ghoirteachadh sa chrith-thalmhainn, a thomhais aig 6.4.

Tuathanas-èisg

Tha comhairlichean Gàidhealach a' beachdachadh an-diugh air cead-dealbhachaidh do thuathanas-èisg chonnspaideach ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich. Tha a' chompanaidh Organic Sea Harvest ag iarraidh dusan cèidse agus goireasan eile a chur far chladach Fhlòdaigearraidh, faisg air Stafainn. Tha feadhainn anns an sgìre mì-thoilichte gu bheil oifigich a' moladh cead dhan sgeama, 's iad ag ràdh nach eil am pàipear a fhuair comhairlichean cothromach, agus nach eil e a' toirt feart air gearainnean an aghaidh a' phlana.