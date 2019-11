Ospadal Oilthigh na Bànrighinn Ealasaid

Thuirt an t-Ollamh Ùisdean Pennington, eòlaiche air mion-bhith-eòlas, gu bheil ceistean rim freagairt mun dòigh san deach dèiligeadh ri smachd air galar aig Ospadal Oithigh na Bànrighinn Ealasaid ann an Glaschu. Thog aithisg bho Bhuidheann na Slàinte agus na Sàbhailteachd dragh san t-Samhain an-uiridh mu uidheamachd agus trèaneadh luchd-obrach. Tha an riaghaltas a-niste a' cumail sùil air ruith NHS Ghlaschu agus Chluaidh an dèidh bàs dhithis chloinne san ospadal ann an 2017. Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad a' dèanamh na chaidh iarraidh orra ann an aithisg Bhuidheann na Slàinte 's na Sàbhailteachd.

Atharrachadh na Gnàth-shìde

Thàinig rabhadh bho Bhuidheann Aimsir na Cruinne gu bheil gasaichean "greenhouse" aig an ìre as motha a-riamh. Tha a' bhuidheann, a tha na meur anns na Dùthchannan Aonaichte, ag ràdh gur e gluasad fad-uine a th' ann a bhios a' ciallachadh gum bi an aimsir a' sìor fhàs caochlaideach.

Hong Kong

Thuirt Àrd-Oifigeach Hong Kong, Carrie Lam, gum feum an riaghaltas breithneachadh air co-dhùnadh nan taghaidhean ionadail anns an do rinn tagraichean airson deamocrasaidh adhartas mòr. Tha seo an dèidh còig mìosan de dh'àimhreit agus togail fianais an aghaidh an riaghaltais.

Tony Blair

Tha an seann phrìomh mhinstrear Làbarach, Tony Blair, a' fàgail air an dà phrìomh phàrtaidh gu bheil uirsgeulachd mhòr anns na poileasaidhean a tha iad a' gealltain ron taghadh choitcheann. Thuirt Mgr Blair, aig òraid ann an Lunnainn an-diugh, nach eil teagamh sam bith ann nach eil luchd-bhòtaidh airson cùl a chur ri còrr is trì bliadhna de mhì-chinnt. Ach thuirt e gu bheil cunnartan ann am planaichean nan Tòraidhean agus nan Làbarach, agus dh'iarr e air luchd-bhòtaidh a bhith gu math faiceallach a thaobh cò dha a bheir iad taic.

Barabhas

Tha Coimiseanair Ath-sgrùdaidh nam Poileas a' rannsachadh mar a bha carbadan poilis a' siubhal càr a bhuail ann an taigh agus a chaidh na theine ann am Barabhas ann an Leòdhas tràth sa mhadainn Disathairne. Chaidh triùir fhear an droch leòn. Chaidh fear a tha dà bhliadhna dheug thar fhichead de dh'aois a chur fo chasaid agus tha dùil ris ann an Cùirt an t-Siorraim ann an Steòrnabhagh air an deicheamh là den ath mhìos.

Stailcean aig oilthighean

Tha luchd-obrach aig dusan oilthigh ann an Alba am measg na tha a' gabhail pàirt ann an ochd là de stailcean ann an trì fichead oilthigh air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Tha an t-aonadh aca ag ràdh nach eil ceannardan nan oilthighean ag èisteachd ris an dragh a tha orra mu phàigheadh agus peinnseanan.

Làraidh

Bha fear à Èirinn a Tuath sa chùirt, le ceagal-bhideo an-diugh, fo chasaid mu bhàs naoi duine deug thar fhichead à Vietnam ann an cùl laraidh air a' mhios seo chaidh. Dh'aidich Maurice Robinson, 25, gun do chuidich e le in-imreachd mhì-laghail agus còir air stuth le eucoir. Cha do rinn e tagradh sam bith a thaobh dà fhichead casaid sa h-aon eile, agus nam measg naoi casaidean deug thar fhichead gun do rinn e marbhadh.