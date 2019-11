Manifesto a' Phàrtaidh Làbaraich ann an Alba

Dh'fhoillsich am Pàrtaidh Làbarach ann an Alba am manifesto aca an-diugh, 's iad a gealltainn dùthaich nas cothromaiche agus barrachd maoineachaidh do sheirbheisean poblach.

Thuirt ceannard Albannach a' phàrtaidh, Richard Leonard, gum biodh iad ag iomairt gu làidir airson fuireach anns an Aonadh Eòrpach - fiù 's nam faigheadh Jeremy Corbyn aonta Bhrexit nas fabharaiche bhon EU.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn Darren Linc.