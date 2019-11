Plana uisge Loch Nis a chleachdadh ann an sìde thioram

Image copyright Thinkstock

Dh'fhaodadh gum faigh daoine uisge à Loch Nis sna dachaighean aca ma tha tiormachd an t-samhraidh ann.

Fo phlana Uisge na h-Alba bhiodh uisge air a tharraing às an loch agus ga chur gu dachaighean ann an Inbhir Nis agus Inbhir Narann ma tha sìde thioram ann as t-samhradh.

'S ann à Loch Athaisidh agus Loch Dhùn Sheilcheig a bhios am bùrn a' tighinn gu Ionad Glanaidh Uisge Inbhir Nis.

Tha Uisge na h-Alba airson 's gum biodh an t-seirbheis nas seasmhaiche, gu h-àraid leis gu bheil plana ann na ceudan thaighean a thogail ann an Inbhir Nis.

Tha am buidheann a' moladh uisge a thoirt bhon loch gu stèisean pumpaidh ann an Dubhras.

Dheigheadh e às an sin gu tanca aig Ionad Glanaidh Uisge Inbhir Nis.

Tha dùil gun cuir iad iarrtas airson cead dealbhachaidh gu Comhairle na Gàidhealtachd an ath-bhliadhna.

Bidh fiosrachadh mun sgeama ri fhaicinn ann an Talla Baile Dhubhrais air an 2mh den Dùbhlachd.

Thuirt Gavin Steele bho Uisge na h-Alba: "Tha sinn air a bhith a' bruidhinn ri daoine ann an Dubhras sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad mun leasachadh-sa agus tha sinn taingeil dhaibh airson mar a chuidich iad sinn agus airson an cuid foighidinn.

"'S e pròiseact mòr a tha seo air am feum sinn beachdachadh gu cùramach airson dèanamh cinnteach gum faigh againn air uisge a chumail ri daoine san àm ri teachd ann am prìomh-bhaile na Gàidhealtachd agus sna sgìrean timcheall air.

"Tha sinn cuideachd airson dèanamh cinnteach nach cuir sinn cus dragh air luchd-còmhnaidh agus gnìomhachasan ionadail fhad 's a tha sinn ris an obair togail."

Tha barrachd uisge ann an Loch Nis na tha sna lochan ann an Sasainn agus sa Chuimrigh air an cur còmhla, agus 's e an loch as motha san Rìoghachd Aonaichte a thaobh a mheud, a dhoimhneachd agus na tha de dh'uisge ann.