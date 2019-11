Poilis ga chàineadh aig ro-èisteachd ionnsaigh Mhanchester

Image copyright Various Image caption Mharbhadh 22 daoine anns an ionnsaigh ann an 2017.

Chaidh fàgail air Poilis Mhòr-Sgìre Mhanchester gun do chuir iad toiseach rannsachaidh phoblaich air ionnsaigh boma Arena Mhanchester ann an cunnart.

Chaill iad ceann-là airson fianais sgrìobhte a thoirt seachad dhan rannsachadh phoblach mu ionnsaigh Arena Mhanchester.

Chuala ro-èisteachd rabhadh bho chathraiche an rannsachaidh mun mhì-thoileachas a bhios ann ma dh'adhbhraicheas seo dàil air a' chùis.

Bha Eilidh NicLeòid à Barraigh, a bha 14, am measg 22 daoine a chaidh a mharbhadh aig Arena Mhanchester anns a' Chèitein 2017.

Chaidh na ceudan eile a leòn anns an ionnsaigh.

Fianais sgrìobhte

Chaidh iarraidh air dusan buidheann fianais sgrìobhte a thoirt seachad air thoiseach air làn-rannsachadh phoblach a thòisicheas sa Ghiblean an ath-bhliadhna.

'S iad Poilis Mhòr-sgìre Mhanchester an aon bhuidheann nach do rinn sin.

Thuirt iad nach b' ann a dh'aona-ghnothach a bha seo, ach gur e obair mhòr dha-rìribh a th' ann dhaibh.

Thuirt Peter Weatherby QC, a tha a' riochdachadh cuid de theaghlaichean dhiubhsan a dh'eug san ionnsaigh, nach robh an t-adhbhar a thug na poilis seachad "math gu leòr idir."

Rannsachadh

'S e seo a' chiad ro-èisteachd on a chaidh ainmeachadh san Dàmhair gum biodh làn-rannsachadh poblach ga chumail.

Mhol an coronair Sir John Saunders gum bu chòir làn-rannsachadh poblach a bhith ann. 'S e Sir John a tha a-nis na chathraiche air an rannsachadh.

Bheir an rannsachadh sùil air an ionnsaigh fhèin agus mar a dhèilig na seirbheisean eadar-dhealaichte leis.

Coimheadaidh e cuideachd air dè fios a bh' aig na seirbheisean tèarainteachd mu dhèidhinn Salman Abedi, am fear a spreadh am bomba fèin-mharbhtach, agus na rinn iad leis an fhiosrachadh sin.