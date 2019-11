A-rèir rannsachaidh ùr, tha luchd-turais a' cur còrr is sia fichead millean not sa bhliadhna ri eaconamaidh an Eilein Sgitheanaich. Tha an sgrùdadh, a chaidh a dhèanamh don bhuidheann SkyeConnect, cuideachd a' sealltainn gun tàinig àrdachadh mòr eile air an àireamh de thaighean a tha gan leigeil a-mach air mhàil tro AirBnb. Tha Alasdair MacLeoid ag aithris.