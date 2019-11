Sguad Leòdhais is na Hearadh air ainmeachadh

Dh'ainmich Sgioba Leòdhais is na Hearadh an sguad aca airson a' gheama an aghaidh Athletic Inbhir Nis ann an Cupa Football Times.

Coinnichidh na sgiobaidhean aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis Disathairne.

Tha dà bhuidheann san fharpais am-bliadhna.

Tòisichidh Leòdhas is na Hearadh an iomairt aca Disathairne.

Cluichidh iad St. Duthus ann am Baile Dhubhthaich Disathairne an 7mh den Dùbhlachd, is an geama mu dheireadh aca sa bhuidhinn an aghaidh Inbhir Ghòrdain Disathairne an 14mh den Dùbhlachd.

Tha sguad Leòdhais is na Hearadh mar a leanas:

Daniel Dòmhnallach (An Rubha)

Jack MacIllinnein (United)

Gòrdan Caimbeul (An Taobh Siar)

DI MacIllinnein (Càrlabhagh)

Euan Shirkie (Càrlabhagh)

Josh Mac a' Ghobhainn (An Rubha)

Calum MacIllinnein (Am Bac)

Neil Moireasdan (Nis)

Robert Shirkie (An Taobh Siar)

Mìcheil R Mac a' Ghobhainn (Nis)

Mikey Jones (An Rubha)

AJ Moireasdan (An Taobh Siar)

Luke MacAoidh (An Taobh Siar)

Aonghas Dòmhnallach (An Rubha)

Euan MacAnndrais (Am Bac)

Hamish Dòmhnallach (United)