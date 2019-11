Chaill an SNP agus na Libearalaich Dheamocratach an oidhirp laghail aca Diluain airson àite fhaighinn 'sa chiad deasad telebhisean dhen Taghadh Choitcheann. Thèid an deasbad a chraoladh air ITV oidhche Mhàrt, le direach Boris Johnson agus Jeremy Corbyn air an àrd-ùrlar. Tha am fear-naidheachd poileataiceach againn, Mìcheal MacNèill ag aithris: