Eadar seo agus An Taghadh bidh sinn a' toirt sgriob air feadh na dùthcha a' beachdachadh air na cuspairean as cudromaiche anns gach sgìre. Diluain, tha an tè-naidheachd againn Eileen NicDhòmhnaill a' tadhal air Diùranais ann am fior cheann a tuath na dùthcha agus i a' beachdachadh air dè tha cudromach do chuid de na daoine as fhaide air falbh bho Westminster.