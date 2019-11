Chaidh cuirm shònraichte a chumail oidhche Haoine san Eilein Sgitheanaich a' comharrachadh 30 bliadhna bhon a dh'fhosgail Sgoil Stafainn ann an ear-thuath an eilein.

Air oidhche de cheòl, òrain is dannsa, bha cuideachd misneachd ri thoirt às - gu bheil an àireamh chloinne san sgoil air a bhith ag èirigh bho chionn goirid. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLèoid.