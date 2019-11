Damh air bàsachadh air sgàth 's tèip phlastaig

Image copyright Wild Side of Jura /SWNS.COM Image caption Tha coltas ann nach b' urrainn dhan damh dad ithe leis an tèip phlastaig cho teann mun bheul aige.

Dh'fheumadh cuir às de dhamh a chaidh a lorg is e air a chuibhreachadh ann an tèip phlastaig air eilean Dhiùra.

Lorg geamair, Scott Muir, am fiadh air cladach air an eilean Diciadain.

Shaoil Mgr Muir an toiseach gu robh e marbh ach ghluais am beathach a cheann nuair a chaidh e dha ionnsaigh.

Bha an tèip air beul a' bheathaich a dhùnadh agus bha lighichean-sprèidh den bheachd nach robh e air greim bidhe ithe ann an seachdain.

Bha e sgìth agus troimh-chèile agus tha beachd ann gur dòcha gun deach am pasgan mòr de thèip phlastaig an sàs anns na cabair aige nuair a bha e ag ithe feamad air a' chladach.

Bha an tèip air a dhol tarsainn a shùilean agus mun bheul aige, a' fàgail nach deidheadh aige air ithe.

Truailleadh

Bidh Mgr Muir cuideachd ag obair gu saor-thoileach do bhuidheann ionadail - an Wild Side of Jura - a tha a' dìon an taobh siar dhen eilean.

Tha e ag ràdh gu bheil truailleadh plastaig air fàs nas miosa o 2013.

Chuir na thachair uabhas air mòran daoine an dèidh dhaibh dealbh dhen damh fhaicinn air-loidhne.