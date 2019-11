Taghadh

Dh'innse Jeremy Corbyn do chruinneachadh ann an Dùn Dè gun cosgadh riaghaltas Làbarach £70b ann an Alba ma bhuannicheas iad an Taghadh Choitcheann. Thuirt Maighstir Corbyn gun deidheadh an t-airgead a chleachadh airson obraichean a chruthachadh agus a bhith a' togail thaighean agus goireasan eile. Le iomairt an taghaidh a' leanntainn ann an Alba tha na Lib Demaich air a bhith a gealltainn cuir as den bhearn eadar na tha fireannaich agus boireanaich a' cosnadh. Bidh Nicola Strugeon anns Na Crìochan is i a' bruidhinn air poileasaidhean airson peinnseanairean. Agus cuiridh na Tòraidhean às leth an SNP gu bheil iad a' toirt prìomhachas do neo-eisimeileachd an àite a bhith toirt piseach air foghlaim.

Iosrael

Thuirt arm Iosrael gun deach tuilleadh rocaidean a losgadh air ceann a deas na dùthcha à Gaza dìreach uairean a thìde às dèidh dhaibh fois-fòirneart a stèidheachadh leis na Palastaineanaich. Tha seo a' leanntainn air dà là de shabaid a chaidh adhbhrachadh nuair a mharbh na h-Israelis fear de chomandairean Islamic Jihad. Gu ruige seo tha 30 Palastaineanach air am beatha a chall anns an t-sabaid le na deicheadan eile dhan leòn ann an Gaza agus ann an Iosrael.

Barabhas

Tha sgrùdadh poileis a leantainn às dèidh bàs fhireannaich an-dè fhad 's a bha e surfadh far taobh siar Leòdhais. Chaidh duine a tharraing às a' mhuir ann am Barabhas goirid ro mheadhan là. Chaidh a thogail dhan an ospadail ann an Steòrnabhaigh far an do chaochail e.

First Group

Dh'fhoillsich a' chompanaidh chomhdhail First Group call mòr agus iad a' coireachadh àirdeachadh mòr anns na tha e a' cosg dhaibh a bhith a' ruith sheirbheisean-bhusaichean anns na Stàitean Aonaichte. Dh'fhuiling First Group, a tha steidhichte ann an Obar Dheathain, call de £188m airson a' chiad leth den bhliadhna an coimeas ri prophaid de £46m airson an aon àm an-uiridh.

Fear a dhìth

Cuiridh Poileas ann an taobh sear Rois stad air draibhearan ann an sgìre Alanais an-diugh agus iad a' sìreadh fireannach a chaidh a dhìth bhon a' bhaile air an t-seachdain sa chaidh. Chan fhacas Calum MacChoinnich aois 41 bho Dhiardaoin sa chaidh. Thuirt oifigearan gun tèid tuilleadh sgrùdaidhean a dhèanamh anns na sgìrean mu thimcheall air a' bhaile tron an là le cùl-taic bho heileacopter Poileas Alba.