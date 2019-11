Cead airson gàrradh-cuimhneachaidh Eilidh NicLeòid

Image copyright Eilidh MacLeod Family

Cheadaich Comhairle nan Eilean Siar planaichean airson gàrradh agus ìomhaigh mar cuimhneachan air Eilidh NicLeòid, an deugaire a chaill a beatha ann an ionnsaighean Mhanchester.

Thèid gàrradh-cuimhneachaidh agus ìomhaigh ann an uamha a chruthachadh air Beinn Tangabhal ann am Barraigh, an t-eilean dham buineadh Eilidh.

'S e Urras Cuimhneachaidh Eilidh NicLeòid a tha air cùlaibh na h-iomairt.

Gàrradh

Chaidh an ìomhaigh a dhealbhadh leis an neach-ealain Jenna Gearing, a dh'obraich còmhla ri teaghlach Eilidh is iad airson an gaol a bh' aice air pìobaireachd a riochdachadh.

Seallaidh an ìomhaigh bana-phìobaire le a pìob na h-uchd, 's i a' sìneadh a làimh a-mach gu balach òg a tha le feadan na dhòrn 's e ag ionnsachadh pìobaireachd.

Thèid àiteachan-suidhe agus slighe mun cuairt a' ghàrraidh a chruthachadh ann cuideachd.

A bharrachd air a' charragh-chuimhne seo a stèidheachadh, obraichidh an t-Urras airson cothroman a thoirt do dhaoine òga oideachadh ciùil fhaighinn, gu h-àraid ann an sgìrean dùthchail na h-Alba.

Image copyright Jenna Gearing/ACT/Eilidh's Trust Image caption 'S ann à Sussex, a tha Jenna Gearing, a dhealbh an ìomhaigh le comhairle bho theaghlach Eilidh.

"Tha sinn air ar dòigh gun tug a' Choimhairle taic do na phlanaichean againn," thuirt neach-labhairt airson an Urrais.

"'S e ceum tràth ach ceum cudromach a th' ann air an t-slighe gus cuimhneachan a chruthachadh.

"Foillsichidh sinn fios a bharrachd mun chuimhneachan thairis air na seachdainean agus na mìosan a tha romhainn.

"Ach an-dràsta tha sinn fìor thoilichte gu bheil sin air an ìre seo a ruigsinn agus bu mhath leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine a chuidich sinn gu ruige seo."

Ionnsaigh

Chaill Eilidh NicLeòid a beatha ann an ionnsaigh cheannairc ann am Manchester anns a' Ghiblean 2017.

Cha robh i ach 14 bliadhna a dh'aois aig an àm.

Chaochail 22 daoine anns an ionnsaigh aig cuirm-chiùil Ariana Grande ann an Arena Mhanchester.