Adhartas ann an Deasbad nan Sgoiltean

Image copyright Andrew Cowan / Pàrlamaid na h-Alba Image caption Thèid a' chuairt dheireannach de Dheasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean air adhart aig Holyrood.

Tha fios a-nise cò na sgiobaidhean a bhios a' farpais san iar-chuairt dheireannaich de Dheasbad Nàiseanta nan Àrd-Sgoiltean.

Chaidh cuairtean tràth na farpais air adhart ann an Steòrnabhagh an t-seachdain seo.

Às dèidh dà là de dheasbad, 's iad Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B, Acadamaidh Drochaid an Easbaig A, Sgoil Sir E Scott, agus Sgoil Lionacleit a rinn adhartas.

'S ann an Taigh-òsta MhicDhòmhnaill Holyrood ann an Dùn Èideann a bhios na h-iar-chuairtean deireannach Diciadain an 4mh den Dùbhlachd 2019.

Cuspairean

Bidh Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B a' deasbad an aghaidh Sgoil Lionacleit air a' chuspair: "Tha innealan a leithid Fitbit feumail airson ar cumail fallain."

Bidh Acadamaidh Drochaid an Easbaig A an aghaidh Sgoil Sir E Scott air a' chuspair: "Tha e nas fheàrr a bhith a' leantainn na bhith air an toiseach."

Bidh a' chuairt dheireannach ann am Pàrlamaid na h-Alba an oidhche às dèidh sin, Diardaoin 5mh Dùbhlachd.

'S e "'S ann anns na bailtean-mòra a bhios na fìor choimhearsnachdan Gàidhlig ann am fichead bliadhna eile" a bhios air a dheasbad.

Mar as àbhaist, thèid a' chuairt dheireannach a chraoladh beò air BBC Radio nan Gàidheal.