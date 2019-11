Drugaichean

Thuirt Oifis na Dùthcha nach eil atharrachadh san amharc ann an lagh nan drugaichean ged a tha Comataidh nan Cùisean Albannach ann an Westminster a' moladh sin. Bha cha mhòr mile agus dà cheud bàs le drugaichean ann an Alba an-uiridh, an ìre 's motha anns an Aonadh Eòrpach. Tha a' chomataidh ag iarraidh àiteachan sàbhailte a stèidheachadh ann an Alba far am faodadh daoine drugaichean a gabhail gu laghail agus fo chùram mhedigeach. Tha a' chomataidh cuideachd ag ràdh nach bu chòir dha a bhith na eucoir ìre bheag de dhruga a bhith aig duine airson cleachdadh pearsanta.

Mothercare

Tha a' bhuidheann Mothercare ann am Breatann a' dol gu rianachd. Tha trì fichead 's naoi deug bùth aig Mothercare agus còrr 's dà mhìle gu leth luchd-obrach air feadh Bhreatainn. Tha sia de na bùithtean sin ann an Alba. Chan eil sin a' toirt buaidh sam bith air gnìomhachas eadar-nàiseanta Mothercare a tha ann am prothaid.

Bhietnam

Chaidh ochdnar a chur an greim ann am Bhietnam co-cheangailte ri bàs naoi duine deug thar fhichead ann an cùl làraidh ann an Essex bho chionn cola-deug. Tha e coltach gur ann à Bhietnam a bha a h-uile duine den luchd-imrich agus tha poilis fhathast a' feuchainn ri ainm a chur ris na cuirp.

Deasbadan TV

Tha na Libearalaich Dheamocratach ag iarraidh coimisean neo-eisimeileach a cho-dhùineas cò aig am bi cothrom bruidhinn ann an deasbadan taghaidh air an telebhisean. Tha iad mì-thoilichte gur ann eadar Boris Johnson agus Jeremy Corbyn a-mhàin a bhios a' chiad dheasbad - air ITV.

Taic-airgid chroitearan

Tha Caidreachas na Croitearachd a' gearan mun dòigh sa bheil Riaghaltas na h-Alba a' roinn an taic-airgid, Convergence Funding. Sin ochd fichead millean not de thaic Eòrpach a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air a bhith a' sgaoileadh air feadh Bhreatainn, an àite a chosg ann an Alba dhan do chuir an t-Aonadh Eòrpach air leth e sa chiad àite. Tha Riaghaltas na h-Alba a-niste am beachd an dàrna leth a chosg air an talamh 's fheàrr, agus dìreach 15% air an talamh 's miosa. Agus tha mì-thoileachas ann cuideachd gu bheil trì deug millean not den airgead sin ga chleachdadh 'son beàrn ann an subsadaidh LFASS a lìonadh. Tha Aonadh nan Tuathanach ag ràdh, ge-tà, gun deach an t-airgead a roinn air an dòigh as cothromaiche dhan a h-uile duine sa ghnìomhachas.