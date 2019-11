Gàidhlig anns gach cùirt

Bu chòir do Bhòrd na Gàidhlig iarraidh air Seirbheis nan Cùirtean Albannach plana Gàidhlig a chruthachadh anns am bi gealladh gun urrainn do dhaoine Gàidhlig a chleachdadh anns gach cùirt.

Sin beachd an t-Oll Rob Dunbar, eòlaiche air poileasaidh Gàidhlig agus an lagh.

Bha e a' bruidhinn an dèidh cùirt ann an Dùn Èideann casg a chur air fear a dh'fheuch Gàidhlig a cleachdadh sa chùirt diardaoin.

Bha an t-Oll Dunbar am measg na bha ag argamaid gum bu chòir dhan a leithd de chòir a bhith mar phàirt de dh'Achd na Gàidhlig nuair a chaidh a steidheachadh, 's mhìnich e carson nach do thachair sin.