Iomairt gus bocsaichean-fòn a ghlèidheadh

Image copyright Nicholas Mutton / Geograph Image caption Tha Srath Chainneart am measg nam bocsaichean-fòn a tha Comhairle na Gàidhealtachd airson glèidheadh.

Tha cuideam a' dol air BT cuid de bhocsaichan-fòn air a' Ghàidhealtachd a tha iad 'son dùnadh a chumail fosgailte.

Dh'innis a' chompanaidh roimhe gun robh iad airson 110 de na 508 bocsa-fòn aca air a' cheann a tuath a dhùnadh.

Tha Àrasaig, a' Chomraich, Cille Chòmhghain, Loch Carrann, is Toirbheartan am measg nan iomadh sgìre air an toireadh na planaichean buaidh.

Ach tha draghan air nochdadh mu cho truagh 's a tha siognal fòn-làimhe ann an cuid de na sgìrean seo.

Às dèidh dhaibh co-chomhairle a dhèanamh, tha Comhairle na Gàidhealachd ag ràdh gun cuir iadsan an aghaidh dùnadh 55 de na bocsaichean.

Freagairt

Coinnichidh Comataidh na h-Àrainneachd, an Leasachaidh is a' Bhun-Structair Diardaoin seo tighinn gus an fhreagairt aca gu BT aontachadh.

Thuirt BT gu bheil fòn-làimhe aig a' mhòr-chuid san là a th' ann, is gu bheil cleachdadh nam bocsaichean-fòn aca air tuiteam mu 90% san deich bliadhna mu dheireadh.

Dh'innis iad cuideachd gu bheil iad a' meòrachadh air grunn rudan mus tèid co-dhùnadh bocsa-fòn a tharraing, nam measg cho tric 's a tha iad air an cleachdadh is dè cho faisg 's a tha bocsaichean eile.

Thuirt iad cuideachd gu bheil sgeama aca a tha a' leigeil le coimhearsnachdan bocsaichean-fòn tradiseanta a ghabhail os làimhe is a chur gu feum ann an dòigh air choireigin eile a tha a' toirt togail dhan sgìre aca.

Tha sia coimhearsnachdan air a' Ghàidhealtachd a tha air liosta nan dùnaidhean air leigeil fhaicinn gu bheil iad airson seo a dhèanamh.