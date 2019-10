Puingean luachmhor 'son ICT

Image copyright SNS Image caption Aaron Doran air a dhòigh às dèidh dha ICT a chur air thoiseach ann an Dùn Phris oidhche Mhàirt.

Bha oidhche air leth aig Caley Thistle ann an Dùn Phris is iad a' soirbheachadh 2-0 an aghaidh Queen of the South.

Bha manaidsear ICT, Iain Robasdan, air iarraidh air na cluicheadairean creidsinn annta fhèin às dèidh dhaibh grunn phuingean a leigeil às anns na seachdainean mu dheireadh.

Fhuair e an fhreagairt a bha e ag iarraidh oidhche Mhàirt.

Chuir Aaron Doran iad air thoiseach às dèidh leth uair de thìde.

Làidir

Ged a bha cothroman aig QoS às dèidh sin, chum Inbhir Nis a-mach iad, is rinn iad cinnteach gum faigheadh iad na puingean is Nikolay Todorov leis an dàrna tadhal anns na diogan mu dheireadh.

"Bha againn ri bhith làidir an seo oir bha QoS air bhioran às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Dundee United," thuirt Iain Robasdan.

"Bha sinn fo chuideam san dàrna leth, ach bha sinn fìor mhath aig a' chùl is bha sinn cunnartach nuair a fhuair sinn suas a' phàirc.

Image copyright SNS Image caption Nikolay Todorov leis an dàrna tadhal ann an Dùn Phris.

"Ghabh sinn ar cothroman is cha do rinn sinn mearachdan aig ceann eile na pàirce," thuirt e.

Is 's e sin an dearbh rud a bha an Robasdanach air iarraidh ron gheama.

Tha seo a' cumail ICT san treas àite san lìog.

Thig an sgioba a th' aig a' mhullach, Dundee United, a dh'Inbhir Nis Disathairne.

Misneachd

Tha geama mòr eile aig tuath ron sin is Ross County a' dol an aghaidh Rangers ann an Inbhir Pheofharain oidhche Chiadain.

Fhuair County puing an aghaidh Hibs ann an Dùn Èideann Disathairne às dèidh dhaibh tilleadh bho a bhith 2-0 air deireadh.

Bidh iad ag amas air togail air sin an aghaidh Rangers is dùil ri sluagh mòr ann an Inbhir Pheofharain.