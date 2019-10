Thòisich obair-leasachaidh an diugh air alt-aiseig Eilean Cholla. Tha e a ciallachadh nach bi e comasach do charbadan a dhol a null dhan Eilean, neo an t-Eilean fhàgail fhads a tha an obair a leantainn, agus an aiseag airson luchd-coiseachd a mhàin. Thathas an dùil gum bi an obair deiseal taobh a staigh mìos. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.