Nochd fireannach sa chùirt fo chasaid muirt agus oidhirp air murt ann an Eiliginn

Image copyright Jasper Image agus Poileas Alba Image caption Bhàsaich Frank Kinnis às dèidh dha ionnsaigh fhulang ann an Coille Birkenhall.

Nochd Dàibhidh MacIain, 35, sa chùirt fo chasaid muirt agus fo amharas oidhirp air murt ann an Eiliginn.

Tha seo às dèidh mar a chaidh Frank Kinnis, 83, a mharbhadh, is dithis pheinnseanairean eile a leòn nuair a chaidh ionnsaigh a thoirt orra ann an Coille Birkenhall faisg air Baile Ùr Eiliginn madainn Diluain.

Bhàsaich Mgr Kinnis ann an Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn às dèidh na h-ionnsaigh.

Chaidh dithis eile, boireannach agus fireannach a tha le chèile 70 bliadhna de dh'aois, a ghoirteachadh gu dona, ach tha iad a' dèanamh adhartais anns an ospadal.

Dhearbh Eaglais na h-Alba gur e ministear, an t-Urr Morris Mac a' Ghobhain agus a bhean Janette, a th' anns an dithis a chaidh a leòn.

Chaidh dà chasaid eile a chur air Dàibhidh MacIain - gun tug e ionnsaigh, no gun do chur e bacadh air na poileas.

Cha do rinn e tagradh sam bith agus chaidh a chumail an grèim.