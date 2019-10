Image copyright Peter Urpeth

Chaidh cead dealbhachaidh airson pàirc chàraichean iarraidh aig Clach an Truiseil ann an Leòdhas.

'S e Comhairle Coimhearsnachd Àirigh an Tuim a chuir an t-iarrtas a-steach don chomhairle, 's bhiodh i stèidhichte faisg air a' chloich, le àiteachan ann airson 6 carbadan.

Tha dùil gur i Clach an Truiseil a' chlach as àirde an Alba, 's gun robh i aig aon àm mar phàirt de chearcall na bu mhotha, mar a chìthear aig Tursachan Chalanais.

Bhiodh slighe-coiseachd ùr air a togail cuideachd a bhiodh goireasach do dhaoine ciorramach.