Naidheachan 11:00m

Brexit

Tha ministearan an Riaghaltais a' dol às àicheadh gu bheil iad a' feuchainn ri Bile a' Bhrexit aca a chur tron Phàrlamaid gun sgrùdadh ceart air. Bidh Buill-Phàrlamaid a' bhòtadh a-nochd air moladh an Riaghaltais gum bu chòir beachdachadh air an reachdas an taobh a-staigh trì là, gus an tig iad air a' cheann-là airson falbh às an Aonadh Eòrpach aig deireadh na mìos.

Eilginn

Tha duine a tha 35 bliadhna de dh'aois, an grèim agus poilis a' rannsachadh ionnsaigh ann am Moireibh anns an do chaochail seann duine agus anns an deach dithis eile a leòn. Thuirt na Poilis gun deach ionnsaigh a thoirt orra ann an Coille Birkenhall, faisg air New Elgin, mu 09:00m an-dè. Chaidh an triùir pheinseanairean a thoirt dhan ospadal ann an Eilginn, ach chaochail an duine a bu shine dhiubh, a bha 83. Chaidh an dithis eile, a tha 70 bliadhna de dh'aois, a dhroch ghoirteachadh, ach tha e coltach nach eil iad an cunnart am beatha.

Inbhir Nis

Tha poilis ann an Inbhir Nis a' rannsachadh tachartais anns an deach duine a dhroch leòn. Chaidh na Poilis iarraidh gu Rathad Mhic an Tòisich ann an sgìre an Ràthaig Mhòir, mu 7:15f an-raoir. Chaidh duine a bha 58 bliadhna de dh'aois a thoirt dhan ospadal.

Harry Dunn

Thèid oifigearan poilis à Northamptonshire dha na Stàitean Aonaichte a cheasnachadh a' bhoireannaich a bha a' dràibheadh càir a bh' ann an tubaist-rathaid anns an deach deugaire a mharbhadh. Chaidh Harry Dunn, a bha 19, a mharbhadh anns an Lùnastal, agus goirid an dèidh sin thill Anne Sacoolas a dh'Aimeireaga, agus i air dìon dioplòmasach iarraidh.

Canada

Ghlèidh Prìomhaire Chanada, Justin Trudeau, an dàrna teirm anns an dreuchd. Ach chaill e a mhòr-chuid sa Phàrlamaid agus feumaidh e taic a-niste bho na pàrtaidhean as lugha.

Clàr-ola

Chaidh còrr is 100 de luchd-obrach a thoirt far chlàir anns a' Chuan a Tuath an-raoir. Chaidh èiginn a ghairm an dèidh rannsachaidh air structar Chlàr Thistle, agus chaidh luchd-obrach a chur gu clàr eile mu 100 mìle an ear air Obar Dheathain.