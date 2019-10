Gàidhlig ga brosnachadh aig Eden Court

Thathar ag amas gum bi Eden Court ann an Inbhir Nis - an togalach agus na tha ri fhaotainn ann - cho dà-chànanach 's a ghabhas.

Tha an taigh-cliuche air riochdaire ùr fhastadh airson Gàidhlig agus na h-Ealain Traidiseanta, 's i Seona NicClintock a tha à baile Ghlaschu o thùs.

Ged a tha beachdan aig Seona fhèin airson Gàidhlig agus cultar nan Gàidheal a thoirt air adhart, tha i airson beachd an t-sluaigh fhaighinn cuideachd.

"'S e obair ùr a tha seo airson coimhead air adhart air roi-innleachd an togalaich agus mar a Gàidhlig air a thoirt a-steach," thuirt Ms NicClintock.

Fàilte

"Tha sinn ann am baile mòr na Gàidhealtachd agus a' feuchainn ri stuthan a thoirt do luchd-amhairc na Gàidhlig agus fàilte nas fheàrr a thabhainn dhan choimhearsnachd Ghàidhlig a thaobh nan soidhnichean a th' againn agus an cànan a tha san togalach," thuirt i.

"Tha sinn airson gum bi Eden Court na thogalach fìor dà-chànanach, gum bi Gàidhlig ga cluinntinn innte agus gum bi fàilte air daoine a tha airson Gàidhlig a chleachdadh nam beatha làitheil.

"Tha mi airson togail air an obair a thathar a' dèanamh le òigridh agus cothroman a thoirt dhaibh Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile.

"Tha ceannard an ìre mhath ùr aig Eden Court agus tha esan gu math taiceil agus amasan is planaichean aigesan, agus tha mi airson gum bi Gàidhlig na lùib.

Taic

"Agus tha an sgioba gu lèir a' cur taic ris an obair a tha seo.

"'S e atharrachadh mòr a bhios ann do dh'Eden Court agus chan urrainn do dhuine sam bith atharrachadh mar sin a dhèanamh gun taic fhaighinn bhon bhuidhinn air fad. Chan urrainn dhomh an obair a dhèanamh leam fhìn.

"Tha mi airson gum bi tachartasan ann a bhios gu tur ann an Gàidhlig. Agus a bhios na chothrom airson daoine tighinn còmhla gus Gàidhlig a chleachdadh gu sòisealta.

"Tha mi cuideachd airson tachartasan agus cothroman a chur air dòigh do dhaoine a tha ag ionnsachadh, daoine aig a bheil ùidh sa chànan.

Cudromach

"Tha Gàidhlig uabhasach fhèin cudromach do dh'Eden Court, gu h-àraid san t-suidheachadh sa bheil sinn ann an Inbhir Nis agus air Ghàidhealtachd.

"Tha sinn airson a bhith a' bruidhinn ri daoine sa choimhearsnachd againn agus tha mi gu mòr airson a bhidh a' cluinntinn bho dhuine sam bith aig a bheil beachdan air mar a dh'fhaodadh cùisean a bhith.

"Tha beachdan agam fhìn ach bhithinn airson cluinntinn bhon a h-uile duine eile mu na beachdan a th' acasan san am ri teachd," thuirt i.