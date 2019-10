Fireannach air bàsachadh às dèidh ionnsaigh am Moireibh

Image copyright Jasper Image Image caption Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm gu Coille Birkenhall mu 9.00m. Diluain.

Tha fireannach aois 83 air bàsachadh, is chaidh dithis pheinnseanairean eile a leòn às dèidh mar a chaidh ionnsaigh a thoirt orra ann am Moireibh.

Dh'innis Poileas Alba gun deach droch ionnsaigh a thoirt air an trùir ann an Coille Birkenhall ann am Baile Ùr Eilginn madainn Diluain.

Chaidh triùir pheinnseanairean a thoirt a dh'Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn.

Thachair an ionnsaigh ann an Coille Birkenhall mu naoi uairean madainn Diluain.

Dh'innis na Poilis feasgar Diluain gun robh am fear a bu shine, a bha 83, air bàsachadh.

Iomagain

Chaidh an dithis eile, boireannach agus fireannach a tha le chèile 70, a ghoirteachadh gu dona, ach chan eil iad ann an cunnart am beatha.

Chaidh fireannach 35 bliadhna a dh'aois a chur an grèim ann an co-cheangal ris a' chùis.

Thuirt an DI Brian Geddes bho Phoileas Alba gu bheil a smuaintean leis an fheadhainn air an tug an ionnsaigh buaidh.

Thuirt e gu bheil e a' tuigsinn gum bi iomagain sa choimhearschd, gu seachd àraid leis cho ainneamh 's a tha rudan mar seo a' tachairt.

Tha Poileas Alba air iomairtean a bharrachd a chur air dòigh san sgìre fhad 's a tha an rannsachadh aca a' leantainn.