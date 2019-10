Dùnaidh oifis a' phuist ann am Malaig còmhla ris a' bhùth anns a bheil i aig toiseach na h-ath bhliadhna.

Tha Oifis a' Phuist an dùil gum bi seirbheis puist ri fhaighinn ann am Malaig san àm ri teachd, ach chan eil fhios fhathast ciamar no cuine a gheibhear sin.