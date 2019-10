Brexit

Nì an riaghaltas oidhirp eile an-diugh air taic nam Ball-Pàrlamaid fhaighinn do dh'aonta Bhrexit Bhoris Johnson an dèidh dha fàilneachadh airsan taic na Pàrlamaid fhaighinn Disthairne. Chan eil e follaiseach ge-tà an toir Labhraiche nan Cumantan, John Bercow, cead dhan Phrìomhaire am plana a chur mu choinneimh na pàrlamaid a-rithist.

Cùirt an t-Seisein

Bidh a' chùirt as àirde an Alba a' meòrachadh air an do chùm Boris Johnosn ris an lagh a tha a' toirt air leudachadh iarraidh air Brexit. Cha do chuir am Prìomhaire ainm ri litir ag iarraidh air a' Bhruiseal tuilleadh ùine a thoirt do Bhrexit, ach chuir e ainm ri litir ag ràdh gur e mearachd a bhiodh ann an tuilleadh dàil. Thèid iarraidh air Cùirt an t-Seisein co-dhùnadh an do bhris Mgr Johnson gealltanas nach fheuchadh e ri Achd Benn, mar a theireadh ris, a sheachnadh.

Stormont

Tha Seanadh Stormont a' cruinneachadh an-diugh airson a' chiad uair ann am faisg air trì bliadhna a dheasbad an lagh air casg-beith agus pòsadh aon ghnè. Tha na laghan sin ro thachartas aig meadhan-oidhche a-nochd an dèidh dhan reachdas a dhol tron phàrlamaid ann an Westminster.

Diùc agus Bana-Dhiùc Shussex

Tha Diùc agus Bana-Dhiùc Shussex air a bhith a' bruidhinn mu bhuaidh nam meadhanan air am beatha. Ann am prògram telebhisein do ITV, thuirt a' Bhana-Diùc, Meghan, gun tug a caraidean ann am Breatainn comhairle oirre gun am Prionnsa Harry a phòsadh, oir gun dèanadh na pàipearan tabloid Breatannach sgrios air a beatha.

Àireamh-sluaigh Bhreatainn

Tha tomhas ann gum fàs àireamh-sluaigh Bhreatainn mu thrì millean ro 2028 gu còrr is trì fichead 's naoi millean. Agus tha Oifis na Staitistig Nàiseanta den bheachd gun dùblaich, air an ath chòig bliadhna fichead, an t-earrann den t-sluagh a tha nas sine na ceithir fichead 's còig.

Malaig

Dùnaidh oifis a' phuist ann am Malaig aig deireadh na bliadhna agus a' bhùth anns am bheil i an-dràsta a' dùnadh aig toiseach na h-ath bhliadhna. Chan eil fhios fhathast an tèid an oifis a ghluasad gu togalach eile no am feum muinntir a' bhaile a dhol dhan oifis puist as fhaisge ann an Àrasaig.