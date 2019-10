Foghlam Gàidhlig air Ghàidhealtachd

Thuirt Ceannard Buidseit Chomhairle na Gàidhealtachd, Alasdair MacFhionghain, gum biodh iad toilichte sgoil Ghàidhlig ùr a thogail sa sgìre nam faigheadh iad an taic airgid bho Riaghaltas na h-Alba.

Bha Alasdair MacFhionghain a' bruidhinn às dèidh dhan chomhairle càineadh fhaighinn an dèidh na litreach a sgrìobh ceannard an ùghdarrais, Màiread NicDhàibhidh, anns an tuirt i gum biodh e cha mhòr do-dhèanta dhaibh an còrr sgoiltean Gàidhlig a thogail.

Mòd

Bha an Comh. MacFhionghain a' bruidhinn aig deireadh a' Mhòid ann an Glaschu 's aire a-nis a' tionndadh air Inbhir Nis, far am bi am Mòd an ath-bhliadhna.

Thuirt e gun robh Comhairle na Gàidhealtachd air a bhith taiceil ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, ach gun robh ionmhas gann "airson sgoiltean ùra a thogail, chan eil an t-airgead againn airson sin an-dràsta.

Taic bhon riaghaltas

"Feumaidh sinn bruidhinn ris an riaghaltas agus tha sinn a' bruidhinn ris an riaghaltas gus am faigh sinn taic airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig."

Bha e cuideachd ag ràdh mu bhith a' togail sgoil Ghàidhlig ùr anns an sgìre: "Ma tha an riaghaltas airson airgead a thoirt dhuinn agus taic airson sgoil Ghàidhlig air Ghàidhealtachd, bidh sinne toilichte sin a dhèanamh.

"Tha fios agam gun robh connspaid ann, ach tha sinne taiceil agus tha sinn ag obair leis a' phlana agus tha sinn ag obair còmhla ris an riaghaltas airson Gàidhlig agus Beurla a bhith mar phàirt dhen fhoghlam a tha clann a' faighinn air Ghàidhealtachd."