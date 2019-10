Cron air cànan

Tha dragh air cuid aig Comhairle nam Pàrant, an dà chuid ann an Glaschu agus an Dun Èideann, gun tèid cron a dhèanamh air sgillean cànain cuid de na sgoilearan Gàidhlig, air sailleabh 's gu bheil a' bhuidheann Spòrs Gàidhlig a dol à bith.

Thug iad rabhadh seachad nach bi na h-uimhir de chothroman aig cuid de sgoilearan, Gàidhlig a chleachdadh taobh a muigh na sgoile, aig àm far a bheil an t-iarrtas air a shon cho mòr sa bha i a-riamh.

Le tuilleadh, seo Niall Bartlett.