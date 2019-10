Troimhe san t-Seann Nòs

Image copyright An Comunn Gàidhealach

'S i Iseabail Nic Ille Bhàin a tha sa chiad àite ann am farpaisean dearbhaidh an t-Seann Nòis aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Glaschu.

Bha Kerry NicFhionnlaigh san dàrna àite, Màiri NicMhathain san treasamh àite, le Emma NicLeòid a' faighinn a' cheathramh àite.

A thaobh nam fear, 's e Alasdair Iain Mac a' Phì a tha sa chiad àite, le Crìsdean MacCoinnich san dàrna àite, agus Mìcheal MacAoidh san treasamh àite.

Thèid farpais chrìochnachaidh an t-Seann Nòis air adhart oidhche Ardaoin aig 7:30f.