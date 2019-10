Alba "a' call grunnd" air tuathan-gaoithe

Tha aithisg ùr a' togail dragh nach fhada a mhaireas Alba air thoiseach air dùthchanan eile a thaobh tuathan-gaoithe aig muir, nach eil ceangailte ri grunnd na mara.

Tha dùil gum bi mòran a bharrachd chrann-gaoithe a bhios a' fleòdradh gan stèidheachadh timcheall air costa na h-Alba, ach tha dragh san aithisg gun tig a' bhuannachd an lùib sin gu companaidhean à dùthchannan eile - 's gum feum an Riaghaltas barrachd a dhèanamh airson an roinn seo den ghnìomhachas a leasachadh.

'S e sgeama de chòig thuathan-gaoithe far chosta Chinn Phàdraig an leasachadh as motha den leithid air an t-saoghal, ged 's ann le Nirribhidh a tha a' mhòr-chuid dheth.

Tha sgeama de shia thuathan-gaoithe ga thogail far Obar Dheathain ach 's e companaidh Spàinnteach a tha ga chur air bhog.

Chan eil companaidhean à Breatainn fhèin a' dèanamh suas ach 1/3 de na tha an sàs sna pròiseactan.

'S e costa na h-Alba fhathast an t-àite as fheàrr airson leithid de leasachadh, ach tha rannsachadh ùr a rinn Oilthigh Strath Chluaidh a' sealltainn cho luath 's a tha dùthchannan eile a' fàs a' ghnìomhachais acasan, leithid Iapan agus nan Stàitean Aonaichte.

A rèir na h-aithisg 's e Breatainn an aon dùthaich leis a' mhiann leasachadh a bharrachd a dhèanamh, ach nach eil companaidhean ann a dh'fhaodadh seo a thoirt air adhart.

Airson dèiligeadh ri seo tha an aithisg a' moladh subsadaidhean a bharrachd a chur mu choinneimh rannsachaidh, agus coimhead air margaidhean sònaraichte leithid cumhachd a lìbhrigeadh gu clàran-ola aig muir.