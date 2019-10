Na Buinn òir a' dol a' Ghlaschu

'S e dithis a tha fuireach ann an Glaschu a bhuannaich bonn òr a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Image caption 'Se 'Muile nam Fuar Bheann Mòr' agus 'Don Chuthaig' na h-òrain a thagh Claire fhèin 'son na farpais.

'S i Claire NicAmhlaigh à Nis ann an Leòdhas, ach a th' air a bhith fuireach ann an Glaschu a bhuannaich farpais nam ban.

Bhuannaich I farpais an t-Seann Nòis ann an 2016.

Tha i air a bhith a' fuireachd ann an Glaschu 'son 18 bliadhna agus ag obair aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu 'son faisg air 12 bliadhna ged a tha i fhèin agus a teaghlach a' gluasad air ais a Leòdhas a dh'aithghearr.

Thuirt I gun tug dithis buaidh air a seinn nuair a bha I ann am Bun-sgoil Chrois - Chrissie an Lòrdaidh agus Màiri Sìne Chaimbeul.

'S e Ruairidh MacIllFhinnein a' rugadh agus a thogadh ann Glaschu, ach le ceangalan a dh'Uibhist a Deas agus Siorrachd Rois, a ghlèidh farpais nam fear.

Chan eil e air a bhith aig Mòd bho bhuannaich e am Bonn Airgid ann an 2006, ach tha e air a bhith an sàs ann an Gregorian chant schola anns an eaglais.

Image caption 'Se 'Gu ma slàn a chì mi mo chaillin dìleas donn' agus 'Togaibh na Drochaidean' aig Màiri Anna NicUalraig agus Dòmhnall Meek na h-òrain a thagh e fhèin.

'S i a mhàthair, Iseabail T NicDhòmhnaill agus Kenna Chaimbeul a th' air a bhith ga chuideachadh ann a bhith ag ullachadh airson na farpais.