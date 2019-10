"Cinntealas a dhìth" mu fhiaclaireachd Uibhist

Image copyright PA Media

Tha Riaghaltas na h-Alba a' sireadh cinntealais bho NHS nan Eilean Siar mu na planaichean aca airson atharrachadh a thoirt air seirbheis na fiaclaireachd ann an Uibhist.

Tha Bòrd na Slàinte a' cur clinig fiaclaireachd ùir a-steach aig Ospadal Uibhist is Bharraigh ann am Baile a' Mhanaich, le ionadan eile ann an Uibhist gan dùnadh.

Bidh an t-seirbheis ùr cuideachd ri fhaighinn ann an leithid dhachannan cùraim agus eile san sgìre aig amannan sònraichte.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil e riatanach gu bheil an t-seirbheis ùr seasmhach, 's gum freagair e air feumalachdan slàinte mhuinntir na sgìre.

Tha connspaid mhòr ann ri linn nam planaichean, agus iomairt sa choimhearsnachd airson na h-ionadan a th' ann - ann an Lìonacleit agus an Loch nam Madadh - a ghlèidheadh.

Chaidh ionad a bha ann an Loch Baghasdail ann an Uibhist a Deas a dhùnadh mar thà.