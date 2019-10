Planaichean an A96 gan taisbeanadh

Image copyright Andrew Wood/Geograph

Thèid planaichean airson an A96 a dhèanamh dùbailte eadar Inbhir Narann agus Fachabar a thaisbeanadh don t-sluagh nas fhaide den mhìos.

Tha seo mar phàirt de sgeama Riaghaltas na h-Alba gus an rathad air fad eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain a dhèanamh dùbailte ro 2030.

Nochd Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, an roghainn a b' fheàrr leis-san san Dùbhlachd an-uiridh airson an earrainn eadar Inbhir Narann agus Uisge Spè aig Fachabar, sa bheil 28 mìle.

Thèid sreath de thachartasan a chumail far an tèid aig daoine air a dhol a choimhead air na planaichean, 's na leasachaidhean a thugadh orra ri linn bheachdan an t-sluaigh roimhe.

Bidh na planaichean gan taisbeanadh bho dheireadh na mìos seo an am Farrais, Eilginn agus ann am Fachabar.