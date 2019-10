Gach oidhche aig a' Mhòd am bliadhna tha seiseanan cèilidh a' gabhail àite ann an Talla nan Consairt Rìoghail.

'S e an t-amas, daoine a chumail bho bhith a' sgapadh as dèidh nam farpaisean - gu h-àraid a-nis seach nach eil cuirmean leis an fheadhainn a bhuannaich mar a chleachd.

Mar a fhuair Ruairidh MacÌomhair a-mach, tha coltas ann gun do shoirbhich leotha.