Brexit

Thuirt Àrd-bharganaiche an Aonaidh Eòrpaich, Michel Barnier, gun gabh fhathast aonta a ruighinn air Brexit ann an àm airson na h-àrd-choinneimh Eòrpaich an t-seachainn-sa, ach thuirt e gu feumadh teacsa laghail a bhith aontaichte leis an Rìoghachd Aonaichte ro a-nochd. Tha Rùnaire Bhrexit, Steven Barclay, ag ràdh gu bheil teansa air an sin a choileanadh, ach gu feumar an luchd-barganachaidh fhàgail a-nise airson sin a dhèanamh.

Tòmas Haining

Chaidh fireannach a chrath a nighean bheag gu bàs a chur dhan phrìosan airson ochd bliadhna. Bha Tòmas Haining, a tha bliadhna thar fhichead, air aideachadh gun do mharbh e a leanabh Mikayla nan dachaigh ann an Inbhir Nis ann an 2017. Cha robh i ach trì là fichead a dh' aois.

Pòl Carlton

Chaidh fireannach fhaighinn ciontach san Àrd Chùirt ann an Glaschu gun do dh' fheuch e ri leanabh ochd seachdainnean a dh'aois a mhuirt. Chrath Pòl Carlton, a tha còig bliadhna fichead, am balach beag 's dh' fheuch e ris a' choire a chuir air a' chù aige. Tha am balach a-nis dà bhliadhna a dh'aois 's cha tèid aige air coiseachd, air bruidhinn no fiù's falbh air a mhàgan.

Jeremy Hunt

Chàin seann Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Jeremy Hunt, na Stàitean Aonaichte airson, thuirt e, na Curdaich a thrèigsinn air crìoch Shiria. Thuirt Mgr Hunt gur e "mearachd mhòr ro-ìnnleachdail" a rinn na Stàitean. A-rèir mhòran eòlaichean bha co-dhùnadh a' Chinn-suidhe Trump na saighdearan aige a tharraing a-mach na sholas-uaine dhan Tuirc ionnsaigh a thoirt air na Curdaich.

Cosnadh

Chaidh an àireamh a tha gun chosnadh ann an Alba suas fichead mìle anns na trì mìosan gu deireadh an Lunastail - gu ceud 's a dhà dheug mìle. Bha ìre cion-cosnaidh aig 4.1% - sin nas àirde na an Rìoghachd Aonaichte gu lèir a bh' aig 3.9%. Air feadh na Rìoghachd Aonaichte bha 1.3 millean duine gun chosnadh uile gu lèir. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh àrdachadh air tuarastail nas lugha na bha e air a bhith air a' mhìos ron a sin cuideachd - 3.8%, seach 4%.

CalMac

Tha Caledonian Mac a' Bhruthainn air ceist a thogail mun dòigh san do dh' fhailich orra cùmhnant riaghaltais fhaighinn airson seirbheisean aiseig Arcaibh is Shealtainn a ruith. Fhuair Serco Northlink an cùmhnant, ged a tha Cal Mac ag ràdh gur iadsan a chur a-steach an tairgse a bu shaoire. Thuirt Còmhdhail Alba gun robh an siostam stèidhichte airson a' bhuannachd eaconomach a b' fheàrr fhaighinn às a' chùmhnant - eadar prìs agus inbhe na seirbheis.

Tubaist rathaid

Tha rathad ann an Siorrachd Rois fhathast dùinte, an dèidh tubaist an-dè anns an deach tancair ola tro bhalla. Tha iad fhathast a' glanadh an A834 eadar Srath Pheofhair agus Conndainn. Chaidh draibhear an tancair a thoirt dhan ospadal, ach tha sinn a' tuigsinn nach deach a dhroch ghoirteachadh.