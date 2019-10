Gairm èiginn itealain Typhoon

Image copyright Getty Images Image caption Thuirt an RAF gur ann feasgar diluain a thachair seo.

Chur pìleat itealain Typhoon gairm èiginn a-mach nuair a bhuail am plèana aige ann an eun fhad 's a bha e a' sgèith faisg air a' Ghearasdan.

Thuirt an RAF gun deach modhan-obrach sàbhailteachd a chleachdadh agus gun tàinig an t-itealan gu talamh gu sàbhailte aig RAF Inbhir Lòsaidh ann am Moireibh.

'S ann mu 14:30 feasgar Diluain a bhuail an t-itealan anns an isean.

Thuirt neach-labhairt an RAF gun robh na pìleatan aca gu math cleachdte ri bhith a' dèiligeadh ri gairm èiginn mar seo leis gum bi iad a' dèanamh tòrr trèanaidh a thaobh na dh'fheumas iad a dhèanamh ma bhuaileas iad eun, no eòin.

"Rinn pìleat an Typhoon na bha còir aige a dhèanamh anns an t-suidheachadh agus thug e an t-itealan sàbhailte gu talamh agus bha luchd-smàlaidh a' feitheamh aig an raon-laighe air a shon."