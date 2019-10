Comhairle na Gàidhealtachd 'taiceil dhan a' Ghàidhlig'

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' dol as àicheadh gun tuirt ceannard an ùghdarrais, ann an litir, nach robh planaichean aca sgoiltean ùra Gàidhlig fa-leth a chruthachadh anns an àm ri teachd.

Thuirt iad cuideachd gun lean an t-ùghdarras orra a' cur taic ris a chànan agus gu bheil na tha iad a dèanamh a-rèir phoileasaidhean nàiseanta.

Tha seo a' tighinn às dèidh don bhuidhinn iomairt 'Misneachd' gearain oifigeil a chur a-steach fo Achd na Gàidhlig mu litir a chur Ceannard Comhairle na Gàidhealtachd, Mairead NicDhàibhidh gu Neach-gairm Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig aig Holyrood, Alasdair Allan, ag ràdh gum biodh duiligheadasan aig a' Chomhairle an còrr sgoiltean Gàidhlig fa-leth a thogail aig an ìre seo.

Gearain

Chuir a' bhuidheann iomairt Misneachd gearain oifigeil a-steach fo Achd na Gàidhlig, mun a seo agus iad dhen bheachd mura tog a' Chomhairle tuilleadh sgoiltean Gàidhlig, gu bheil sin a' dol an aghaidh na gheall iad sa Phlana Ghàidhlig aca.

Thuirt Màrtainn Mac a' Bhàillidh bho Mhisneachd gun do chur iad an gearain gu Bòrd na Gàidhlig leis gu bheil dleastanas sgrìobhte ann am plana Gàidhlig na Comhairle mu choinneamh thogalaichean agus sgoiltean Ghàidhlig, agus gu bheil sin fo Achd na Gàidhlig.

Ach ann am brath-naidheachd, thuirt neach-labhairt Chomhairle na Gàidhealtachd nach tuirt a' Chomhairle aig àm sam bith nach robh planaichean aca sgoiltean ùra Gàidhlig fa-leth a thogail.

Stiùireadh

Thuirt iad gu bheil an t-ùghdarras ag obair taobh a-staigh an stiùiridh a tha an lùib a' phlana Ghàidhlig aca fhèin - rud a tha iad air a bhith a' dèanamh bhon a chaidh sin a chur an sàs ann an 2012.

Mhìnich iad cuideachd gu bheil iad mothachail air na draghan mu mar a tha foghlam Gàidhig ga leudachadh, agus gun cùm iad orra ag obair le daoine agus le coimhearsnachdan, agus gun tèid molaidhean sam bith a chur mu choinneamh chomataidhean agus nam ball, mar as àbhaist, airson co-dhunaidhean a dhèanamh.