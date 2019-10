Chaidh là dhreuchdan a chumail aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis an-diugh.

'S iad a' chlann fhèin - le beagan taic bho luchd-teagaisg - a chuir an là air dòigh, 's thug iad cuireadh do sgoilearan bho ionadan Gàidhlig Bhaile Dhubhthaich, Inbhir Pheofharain agus Inbhir Narainn a bhith an làthair.

'S iad sgoilearan BSGI, le cuideachadh bhon tè-naidheachd againne, Karen Elder, a chur an aithris tha seo ri chèile.