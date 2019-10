Brexit

Bidh coinneamh shònraichte aig a' Phàrlamaid seachdain Disathairne, far an tèid taic nam Ball-Pàrlamaid iarraidh do dh'aonta sam bith a dh'fhaodadh a bhith ann airson Brexit. Mura bi aonta ann an dèidh àrd-choinneimh an Aonaidh Eòrpaich an ath-sheachdain, tha dùil gum foillsich Boris Johnson planaichean airson maill eile a sheachnadh, ged a bhios Buill-Phàrlamaid a tha an aghaidh Bhrexit ag ràdh gum feum e leudachadh iarraidh.

Siria

Thuirt an Tuirc gun cuir iad feachdan gu ceann a tuath Shiria a dh'aithghearr an dèidh dha na Stàitean Aonaichte a' mhòr-chuid de na saighdearan acasan a tharraing a-mach às an sgìre sin. Dh'iarr na ceannardan Curdach ann an ceann a tuath Shiria air an t-sluagh dìon a chur air an fhearann aca. Tha buidhnean cobhair eadar-nàiseanta ag ràdh gur e suidheachadh fìor-chunnartach a th' ann.

Trump

Thug na Deamocrataich anns na Stàitean Aonaichte rabhadh dhan Cheann-Suidhe Trump nach eil e os cionn an lagha, an dèidh dhan Taigh Gheal a ràdh nach obraich iad idir leis a' Chòmhdhail, a tha a' togail chasaidean an aghaidh a' Chinn-Suidhe. Sgrìobh fear-lagha às an Taigh Gheal dhan Chòmhdhail ag ràdh nach eil aca ach cleasan poilitigeach a tha an aghaidh na bun-reachd.

Plana Nàiseanta nan Eilean

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba dreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean, an dèidh conaltraidh ris na coimhearsnachdan. Tha am plana ag amas air dèiligeadh ri crìonadh sluaigh, gainnead thaighean, agus seirbheisean còmhdhail agus slàinte. Chaidh am plana ullachadh fo Achd nan Eilean, a chaidh a stèidheachadh san lagh an-uiridh.

Extinction Rebellion

Thuirt Scotland Yard gu bheil luchd-iomairt na h-àrainneachd ann an Lunnainn a' dol anns an rathad air an cuid obrach àbhaisteach anns a' bhaile. Chaidh cha mhòr 600 duine a chur an grèim an t-seachdain seo aig toiseach iomairt fad cola-deug, ag iarraidh air an Riaghaltas smachd a chur air truailleadh chàrboin.

Thomas Cook

Thuirt a' chompanaidh neo-eisimeileach, Hayes Travel, gun ceannaich iad a h-uile bùth a bh' aig Thomas Cook, an dèidh dhan chompanaidh sin a dhol fodha bho chionn cola-deug. Thug Hayes cosnadh mar-tha do cheudan a bha ag obair do Thomas Cook, agus tha iad a' tabhann obrach cuideachd air feadhainn a bh' aig seirbheisean adhair na companaidh.