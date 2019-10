Tha e gu math pailt anns na h-Eileanan Siar ach saoil an tèid aige sgaoileadh air Tìr-Mòr?

Tha deuchainnean a' dol am-bliadhna ann an diofar sgìrean, far a bheil sìol arbhair traidiseanta às na h-Eileanan - eòrna, coirce 's seagal, ga chur - feuch gu dè mar a dh'fhàsas e ann an àrainneachd eadar-dhealaichte.

Chaidh Teàrlach Quinnell a rannsachadh na cùise an toiseach aig àm a' chura, sa Chèitean, ann an Srath Ghlais.