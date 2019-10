Dealbh-chluich air chuairt

Image copyright Fèisean nan Gàidheal Image caption Ailigina agus an Comandair

Tha sgeulachd mu atharrachadh na gnàth-shìde air a thoirt gu àire chloinne ann am bun-sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig le dealbh-chluich air a' chuspair.

Tha 'An Rabhadh', a tha air a thaisbeanadh le Artair Donald agus Ceitidh Hammond, a' toirt sùil air na draghan co-cheangailte ris a' chuspair agus tha stiùireadh ga thoirt a thaobh nan atharraichean feumail a ghabhas a chur an gnìomh gus sgudal, agus ar lorg carboin, a lùghdachadh.

Thòisich an dealbh-chluich turas nàiseanta aig deireadh an Lùnastail, a' tadhail air 47 sgoil air feadh Alba.

Seo an t-seachdain mu dheireadh aca air chuairt agus tha iad a' crìochnachadh air a' Ghàidhealtachd.

Eòlas

Ag amas air sgoilearan eadar clas 5-7, chaidh an dealbh-chluich a sgrìobhadh 's a stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal.

"Anns an dealbh-chluich, thèid eòlas a chur air dithis chreutairean-fànais, Comandair an long-fhànais (Artair Donald) is a cho-oibriche Ailigina (Ceitidh Hammond) is an dùbhlan a tha romhpa, cruinne-cè a shàbhaladh ann an 2119", thuirt Mgr MacLeòid is e a' mìneachadh na tha a' tachairt sa dealbh-chluich.

"Gu mì-fhortannach, tha àrainneachd na planaid ann am fìor dhroch staing 's ged nach eil e coltach gu bheil dòigh ann cùisean a leasachadh, tha ùidheam ùra aig Ailigina a leigeas le aon duine siubhail air ais tro thìm is rabhadh a thoirt seachad do mhuinntir na planaid ann an 2019", thuirt e.

Image copyright Fèisean nan Gàidheal Image caption Laura agus an Comandair

Cleasaiche

Tha mòran eòlais aig Artair mar chleasaiche air an àrd-ùrlar agus air beulaibh a' chamara mar Coinneach ann am 'Machair' agus bho chionn ghoirid nochd e ann an Outlander.

Tha dà charactar aig Ceitidh san dealbh-chluich, mar an t-Oifigear Fiosrachaidh Ailigina agus Laura, deugaire bho chruinne-cè.

An-uiridh, ghabh Ceitidh pàirt na cleasaiche anns a' phròiseact Dràma air Chuairt aig Fèisean nan Gàidheal agus aig deireadh na bliadhna bha i san dealbh-chluich Nollaige aca.

Chaidh an dealbh-chluich agus an turas a riochdachadh tron t-seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal, a fhuair maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig, Alba Chruthachail agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean.